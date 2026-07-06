Wir stufen die Aktie von Symrise von BUY auf HOLD herab, nachdem es seit unserem letzten Update zu einer Neubewertung des Aktienkurses gekommen ist, wodurch die Aktien nahe unserem aktualisierten fairen Wert liegen. Wir erwarten weiterhin, dass sich die Trends im zweiten Quartal und darüber hinaus sequenziell verbessern, unterstützt durch anhaltenden Schwung in den Kernwachstumsbereichen sowie durch Preisanpassungen und Reinvestitionen aus ONE SYM. Allerdings sollten Währungsrisiken, eine schwächere Nachfrage in der EAME-Region sowie anhaltender Druck bei UV-Filtern und Aroma-Molekülen die Erholung schrittweise gestalten. Wir erhöhen unser Kursziel leicht von 95,00 EUR auf 100,00 EUR, was einem KGV von 23,5x für 2027E entspricht, sehen jedoch weiteres Aufwärtspotenzial als abhängig von einer nachhaltigen Beschleunigung des organischen Wachstums und einer Milderung der makroökonomischen und währungsbedingten Gegenwinde. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/symrise-ag
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