Wie sieht die Zukunft der Lebensmittellogistik aus, wenn die letzte Meile völlig emissionsfrei werden muss? Dirk Stranz, Entwicklungsingenieur bei Daimler Truck, gewährt in unserem Video-Interview exklusive Einblicke in einen E-Lkw vom Typ eActros 600 mit elektrischem Kühlkoffer, der speziell für den anspruchsvollen Verteilerverkehr konfiguriert wurde. Dabei ist die Integration eines elektrischen Kühlaggregats in den E-Lkw eine echte Besonderheit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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