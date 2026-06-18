Bern - Der Endenergieverbrauch der Schweiz ist 2025 gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozent auf 777'870 Terajoule (TJ) leicht gestiegen. Hauptgründe dafür sind die im Vergleich zum Vorjahr kältere Witterung und der Anstieg beim Absatz von Flugtreibstoffen. Die Anzahl Heizgradtage nahm gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Prozent zu, wie das Bundesamt für Energie am Donnerstag mitteilte. Zugenommen hätten auch andere Faktoren, die den langfristigen Wachstumstrend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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