Der Spezialchemiekonzern Evonik treibt seinen Umbau mit einem weiteren umfangreichen Stellenabbau voran. "Die weltpolitische Lage ist unsicher und das wirtschaftliche Wachstum ist anhaltend schwach", sagte Vorstandschef Christian Kullmann am Donnerstag laut Mitteilung. Gleichzeitig verschärfe sich der internationale Wettbewerb zunehmend.Zusammenfassung• Evonik baut seinen Konzern weiter um und will bis Ende 2029 weltweit 3.200 Stellen abbauen, davon 2.150 in Deutschland.• Das Unternehmen setzt auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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