Die Volkswagen Aktie zeigte sich leichter. Auf der virtuellen Hauptversammlung verteidigte Konzernchef Oliver Blume den eingeschlagenen Sparkurs. Anleger achten nun vor allem darauf ob VW Kosten senken Margen stabilisieren und zugleich den Umbau zur Elektromobilität finanzieren kann.Volkswagen verteidigt Sparkurs Volkswagen steht weiter unter hohem Veränderungsdruck. Konzernchef Oliver Blume nutzte die Hauptversammlung um den Sparkurs zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de