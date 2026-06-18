Den letzten Kommentar zu ASML überschrieben wir an dieser Stelle mit "ASML nimmt Anlauf - Ist das der Start der 40%-Rallye?". Zum damaligen Zeitpunkt notierte die Aktie noch unterhalb des markanten Hochs von 1.370 Euro. Seit dem 21. Mai sind einige Handelstage ins Land gegangen. Die skizzierte Rallye ist gestartet und läuft auf Hochtouren. Zeichen von Schwäche sind nicht zu erkennen. Ganz im Gegenteil. Die Bewegung scheint nun erst recht Fahrt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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