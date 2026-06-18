Dresden - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) warnt mit drastischen Worten vor einem Durchbrennen der sogenannten Brandmauer. Er sagte dem "Spiegel", man müsse dafür sorgen, "dass die AfD nie in Macht und Verantwortung" komme. Die Brandmauer verzögere diese Entwicklung nur, sie verschaffe Zeit, aber sie löse kein Problem.



Kretschmer verglich das mit der Funktion von Brandmauern in Gebäuden. Brandwände seien dazu da, eine Zeit lang die Ausbreitung eines Brandes auf andere Gebäudeteile zu verhindern. Der Erfolg der AfD sei auch das Resultat einer schlechten Politik, sagte er. Nur wenn es der Politik gelinge, das rechtzeitig zu ändern, habe die Brandmauer ihre Funktion erfüllt. "Wenn nicht, brennt die Brandmauer durch. Das sehen wir gerade. Gerade brennt überall die Brandmauer durch."



Dabei gehe es aber nicht um CDU-Politiker, die mit der AfD kooperierten. Vielmehr gebe es mittlerweile Orte, an denen die AfD Wahlen gewinne, weil ihre Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekämen. "Dort haben die sich durchgesetzt und sind auf andere Parteien nicht mehr angewiesen", so Kretschmer.





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