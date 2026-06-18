NICHT ZUR AUSSENDUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BZW. ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

TORONTO, ON - 18. Juni 2026 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) ("dynaCERT" oder das "Unternehmen") freut sich, die Durchführung einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die "Platzierung") bekannt zu geben, über die ein Gesamtbruttoerlös in Höhe von 5.000.000 $ erzielt werden soll. Das Unternehmen bietet wandelbare unbesicherte Einheiten zu einem Preis von 1.000.000 $ je Einheit (die "Wandel-Einheiten") an, um einen gesamten Bruttoerlös von bis zu 5.000.000 $ zu erzielen. Jede Wandel-Einheit besteht aus: (a) einer (1) Wandelanleihe mit einem Nennbetrag von 1.000.000 $, die mit einem annualisierten Zinssatz von sechs Prozent (6 %) verzinst ist, am zweiten (2) Jahrestag der Ausgabe fällig wird und nach Wahl des Inhabers ganz oder teilweise in insgesamt 6.666.667 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") umgewandelt werden kann, was einem Wandlungspreis von 0,15 $ pro Aktie entspricht; sowie (b) 3.333.333 Aktienkauf-Warrants, die zum Erwerb von Stammaktien berechtigen (die "Warrants"). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren zum Kauf einer (1) Aktie zum Ausübungspreis von 0,20 $ pro Aktie. Sollte die Platzierung zur Gänze gezeichnet werden, werden die Wandelanleihen in insgesamt 33.333.333 Aktien umgewandelt und es werden 16.666.667 Warrants ausgegeben.

Der Bruttoerlös aus der Platzierung wird für die Finanzierung des Verkaufs der unternehmenseigenen HydraGEN-Technologieprodukte an internationale Marktteilnehmer aus den Bereichen Bergbau, Öl und Gas, Transport, Bauwesen, Hafenumschlag und stationäre Generatoren sowie als Betriebskapital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Der Verkauf der im Rahmen der Platzierung angebotenen Wertpapiere erfolgt an Käufer: (i) in allen kanadischen Provinzen gemäß den bestehenden Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen sowie (ii) in Offshore-Ländern (je nach Zustimmung des Unternehmens) gemäß den bestehenden Ausnahmeregelungen hinsichtlich der Prospekt- oder Registrierungspflicht im Einklang mit den geltenden Gesetzen.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind die Wandelanleihen und alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Warrants (zusätzlich zu den Aktien, die im Rahmen der Umwandlung der Wandelanleihen oder der Ausübung der Warrants ausgegeben werden) ab dem Abschlussdatum an eine gesetzliche Sperrfrist von vier (4) Monaten und einen (1) Tag gebunden. In Verbindung mit der Platzierung kommen keine Provisionen oder Finder Fees zur Auszahlung.

Für den Abschluss der Platzierung ist neben dem Abschluss der formellen Dokumentation auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen seitens der Regulierungsbehörden, einschließlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange, Voraussetzung.

Die hiermit angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das "Gesetz von 1933") registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen (im Sinne der Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, die Wertpapiere wurden gemäß dem Gesetz von 1933 registriert oder sind anderweitig von einer solchen Registrierung befreit.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Toronto, das auf Technologien zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen von Verbrennungsmotoren spezialisiert ist. Das Unternehmen produziert und vertreibt Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie seine eigene HydraLytica-Telematik. HydraLytica ist eine Plattform für die Erfassung von Daten zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) - die Grundlage für die Monetarisierung von CO2-Einsparungen. Die Methodik von dynaCERT wurde außerdem von Verra zertifiziert, was in Zukunft den Zugang zum globalen Markt für handelbare Emissionszertifikate ermöglicht.

Als Teil der wachsenden globalen Wasserstoffwirtschaft produziert die patentierte Technologie von dynaCERT Wasserstoff und reinen Sauerstoff auf Abruf durch ein proprietäres Elektrolysesystem. Diese Gase werden über den Frischlufteinlass des Motors zugeführt, um die Verbrennung zu verbessern, was nachweislich die CO2-Emissionen reduziert und die Kraftstoffeffizienz verbessert. Das Unternehmen hat beträchtliche Summen in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über eigene Produktionsanlagen. Die Technologie von dynaCERT wurde für eine Vielzahl von Dieselmotoren konzipiert, die in Straßenfahrzeugen, Kühlaufliegern, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie, in Offroad-Baumaschinen und Hafenumschlaganlagen sowie in stationären Generatoren eingesetzt werden.

Website: www.dynaCERT.com

HINWEIS FÜR LESER

Diese Pressemitteilung von dynaCERT Inc. enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von dynaCERT oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter wesentlicher Risikofaktoren von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen.

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann jedoch keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

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Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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John Amodeo, Chief Financial Officer

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#101 - 501 Alliance Avenue

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