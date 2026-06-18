Oxford Photovoltaics Ltd. und das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE kombinieren erstmals Perowskit-Silizium-Tandemzellen mit der Matrix-Schindel-Technologie in einem Photovoltaik-Modul. Die entwickelten Aufdach- und Freiflächenmodule erreichen nach Angaben der Projektpartner einen Modulwirkungsgrad von 25,6 Prozent. Die Neuentwicklung wird auf der Intersolar Europe 2026 vorgestellt. Für die Perowskit-Silizium-Tandemmodule wurden die Perowskit-Silizium-Solarzellen von Oxford PV in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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