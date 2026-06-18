© Foto: John Peterson - FR171116 APGreg Abel setzt ein Signal: Anders als Warren Buffett kauft er sich in Groth-Werte ein. Das bestätigt sein jüngster Kauf. Für 11 Milliarden US-Dollar wurden Alphabet-Aktien erworben. Kratzt er am Erbe von Buffett?Abel beteiligt sich mit 10 Milliarden US-Dollar an der Kapitalerhöhung von Alphabet Inc., bei der das Unternehmen insgesamt 84,75 Milliarden US-Dollar von Investoren einsammelt. Dieser Kauf kam zusätzlich zu den geschätzten rund 10 bis 11 Milliarden US-Dollar, die er im ersten Quartal über den offenen Markt für den Kauf von Alphabet-Aktien ausgegeben hat. Die 10-Milliarden-Dollar-Platzierung wurde zwischen Alphabet-A- und -C-Aktien aufgeteilt, zu Preisen, die laut …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US0846707026Den vollständigen Artikel lesen
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