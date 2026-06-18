Enpal schafft zwei neue Unternehmenseinheiten namens Energy-Tech und Operations-as-a-Service. Der Anbieter von Photovoltaik, Wärmepumpen und Energiesystemtechnik mit Fokus auf Privatkunden will damit die bereits eingeleitete Öffnung seiner Angebote fortführen. Dies ist nach eigener Formulierung kein Strategiewechsel, sondern ein Schärfen der Wachstumsstrategie, für deren bisherigen Erfolg Enpal gute Belege anführen kann: Nach vorläufigen Zahlen lag der Umsatz in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bei mehr als 600 Millionen Euro und damit 15 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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