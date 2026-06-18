Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Die Ernährungsinitiative schränkt die Wahlfreiheit der Konsumentinnen und Konsumenten ein, belastet KMU mit zusätzlicher Bürokratie und gefährdet die landwirtschaftliche Produktion in der Tessiner Bergregion. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv lehnt die Initiative deshalb klar ab, weil sie auf staatliche Lenkung statt auf Eigenverantwortung setzt. «Die Menschen sollen selbst entscheiden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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