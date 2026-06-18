Von Markus Vogel, Chief Success Officer von FINNOFLEET Schweiz AG Mit der Gründung von Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG (LPBI) betritt der Finanzplatz Liechtenstein Neuland. Erstmals können liechtensteinische Banken gemeinsam Pfandbriefe emittieren. Im Frühjahr 2026 wurde der erste Pfandbrief emittiert. Hinter diesem Schritt steht nicht nur ein neues Gesetz, sondern vor allem eine technologische Basis, ohne die eine Konzession gar nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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