Die Aktie des Spielwarenherstellers Tonies setzt ihren Höhenflug fort. Am Donnerstag springt der Kurs zeitweise um mehr als +6% nach oben und markiert ein neues Mehrjahreshoch bei 13,16 €. Seit Ende April belaufen sich die Zuwächse damit auf fast +30%. Was steckt hinter dem Kurssprung und wie viel Potenzial besitzt die Aktie jetzt noch? Umsatz soll sich bis 2030 verdoppeln Das Management hat auf dem Kapitalmarkttag seine großen Ambitionen unterstrichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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