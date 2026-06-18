Zum Wochenschluss wird es ungemütlich - wer heute handelt, sollte die Nerven behalten.Der Große Verfallstag läutet den Wochenschluss mit der üblichen Portion Nervosität ein: Wenn Optionen und Futures massenhaft verfallen, können selbst kleine Impulse zu abrupten Kursbewegungen führen. Als wäre das nicht genug, halten die Börsen in den USA, China, Schweden, Finnland und Hongkong feiertagsbedingt geschlossen - die ohnehin angespannte Liquidität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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