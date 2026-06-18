Die Aktienmärkte sind noch dabei, sich nach dem gestrigen Fed-Termin zu sortieren. In einer ersten Reaktion auf die US-Notenbank gingen die US-Indizes gestern in die Knie. Die veröffentlichten Projektionen der Fed enttäuschten und wiesen im Vergleich zu den März-Projektionen gravierende Unterschiede auf.Dass sich der Dax bereits im frühen Donnerstagshandel wieder berappeln konnte, liegt maßgeblich an den diplomatischen Fortschritten im Nahen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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