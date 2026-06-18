Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar.

Brossard, Québec / 18. Juni 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) ("Windfall" oder das "Unternehmen"), seit 2005 ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen gestützten Mineralexploration, freut sich, die erfolgreiche Modellierung und Extraktion der geophysikalischen "digitalen Signatur" für die Scandiumlagerstätte Crater Lake für Scandium Canada Ltd. (TSX-V: SCD) bekannt zu geben (siehe Pressemitteilung vom 3. April 2025 - Neue Mineralressourcenschätzung - https://wp-sccanada-2024.s3.ca-central-1.amazonaws.com/media/2025/04/03165017/04-03-2025-NR-SCD.pdf)

Mithilfe seiner firmeneigenen KI-Plattform hat Windfall eine umfassende computergestützte Analyse aller öffentlich zugänglichen Datensätze durchgeführt, um die charakteristischen Merkmale der Scandiumzone TG in der Lagerstätte Crater Lake in der kanadischen Provinz Québec (QC) zu identifizieren.

Technische Zusammenfassung und Methodik

Der Schwerpunkt des Projekts lag auf der Scandiumzone TG. Zu den wichtigsten technischen Highlights zählen:

- Datenintegration: Das KI-System synthetisierte mehrdimensionale öffentlich zugängliche Datensätze, darunter hochauflösende magnetische (Abbildung 1), radiometrische und topografische Daten sowie verfügbare Bohranalyseergebnisse und geochemische Daten von Gesteinsproben aus dem Oberflächenbereich (Abbildung 2).

Extraktion der Signatur: Durch die Isolierung der spezifischen geologischen Deskriptoren der Scandiummineralisierung bei Crater Lake hat das Unternehmen ein hochpräzises digitales Entdeckungsmuster (Digital Discovery Pattern) erstellt. Zielgenerierung: Diese firmeneigene Signatur wurde auf das gesamte regionale Landpaket angewendet, um Anomalien mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Das System fand keine Scandiumziele außerhalb der Claims von Scandium Canada.

Die Leistungsfähigkeit der digitalen Exploration

Mithilfe seines firmeneigenen KI-Systems in Kombination mit einer umfangreichen historischen Explorationsdatenbank und SIGEOM-Daten, die eine Fläche von 8.803 km² abdecken, identifizierte Windfall Geotek drei vorrangige Zielzonen für die Erweiterung der Scandiumlagerstätte, darunter eine mit einer Länge von 1,91 km (Abbildung 2) sowie zwei Erweiterungen der Scandiumlagerstätte TG (0,44 und 0,53 km). Damit steht nun genau fest, wo das Unternehmen in den nächsten Wochen bohren wird.

Das KI-System von Windfall analysierte mehr als 2.475 historische Scandiumanalyseergebnisse (hauptsächlich aus der Lagerstätte Crater Lake) mithilfe fortschrittlicher Algorithmen des maschinellen Lernens, die darauf ausgelegt sind, geologische Muster und Zusammenhänge in Verbindung mit der Mineralisierung zu erkennen. Insgesamt wurden 3.529.702 Zellen mit einer Größe von 50 m × 50 m von Windfalls KI-System ausgewertet. Dieser datengestützte Ansatz reduziert die Explorationszeit und -kosten im Vergleich zu herkömmlichen Explorationsmethoden erheblich.

Lesen Sie die Zusammenfassung der Arbeiten hier:

https://www.windfallgeotek.com/wp-content/uploads/2026/02/Crater_Lake_Sc_REE_Internal_Project_Work_Summary.pdf

Abbildung 1

Abbildung 2

Kommentar des Managements

Michel Fontaine, President und CEO von Windfall Geotek, kommentierte: "Die KI-gestützte Zielerstellungsplattform von Windfall Geotek erzielte bei der Erkennung aller historisch bekannten Scandiumvorkommen bei Crater Lake eine Genauigkeitsrate von 94 % und bestätigte damit die Leistungsfähigkeit des Vorhersagemodells. Wichtig ist, dass an keiner anderen Stelle des von den geophysikalischen Untersuchungen abgedeckten Interessensgebiets (8.803 km²) vergleichbare Signaturen identifiziert wurden, was die Seltenheit und strategische Bedeutung der Lagerstätte hervorhebt. Durch die Analyse von Daten für eine Fläche von über 8.803 km² und die Eingrenzung des Suchgebiets um 99 % hat unsere Technologie eine digitale Signatur mit hoher Zuverlässigkeit isoliert, die direkt mit der bekannten Mineralisierung übereinstimmt. Das Fehlen ähnlicher Signaturen an anderen Stellen unterstreicht sowohl die Einzigartigkeit der Lagerstätte als auch das Potenzial für eine bedeutende Scandiumentdeckung."

Technische Details

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Grigor Heba, Chief Geologist von Windfall Geotek und einem "qualifizierten Sachverständigen" (QP) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Windfall Geotek - KI-gestützte Entdeckungen seit 2005

Windfall Geotek ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, das komplexe geowissenschaftliche Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit in vielversprechende Entdeckungen umwandelt. Mit einem multidisziplinären Team aus Geophysikern, Geologen und KI-Spezialisten validiert Windfall ausgewählte, von der KI generierte Ziele und stellt damit die Zuverlässigkeit seines Systems unter Beweis. Über den Bergbau hinaus weitet Windfall seine Expertise auf lebensrettende Anwendungen, darunter die Detektion von Landminen und Blindgängern, aus.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michel Fontaine 514-994-5843

Chairman, President und CEO von Windfall Geotek

E-Mail: Michel@windfallgeotek.com

Website: www.windfallgeotek.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Profil von Windfall Geotek auf SEDAR unter www.sedar.com. Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die Informationen in dieser Pressemitteilung über Veränderungen im Management und diesbezügliche Erwartungen sowie alle anderen Informationen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Annahmen, die unter Verwendung der derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem, dass die Leistungen des neuen Managements erheblich von den Erwartungen abweichen, dass die Kapital- und Betriebskosten erheblich von den Schätzungen abweichen, dass sich die Erteilung erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder anderer Projektgenehmigungen verzögert oder diese nicht erteilt werden, dass Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen bestehen, dass sich die Aktienmärkte verändern, dass es zu Inflation und Schwankungen der Rohstoffpreise kommt, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens aufgeführt sind, die auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Windfall Geotek eingereicht wurden. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84756Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84756&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9732421008Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.