LTM, der Partner für Business Creativity für die größten Unternehmen der Welt, hat heute die Einführung von BlueVerse for Databricks bekannt gegeben. Dieses neue Angebot vereint LTM's KI-Ökosystem BlueVerse mit Databricks, dem Unternehmen für Daten und KI. Ziel ist die Beschleunigung der KI-unterstützten Monetarisierung von Daten.

BlueVerse for Databricks unterstützt Unternehmen dabei, aus ihren Investitionen in Daten und KI greifbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Zu diesem Zweck wird die sichere und effiziente Verwaltung von Daten und Rechenressourcen verbessert, Geschäftsprozesse werden optimiert und vorgefertigte Branchenlösungen bereitgestellt, um so den Mehrwert von KI-Initiativen zu steigern.

LTM BlueVerse hilft Unternehmen dabei, Kerngeschäftsprozesse wie "Procure-to-Pay", "Order-to-Cash", "Hire-to-Retire" und Marketinginitiativen als KI-optimierte Workflows neu zu gestalten. Zudem können Unternehmen die Amortisationsdauer durch vorgefertigte, branchenspezifische Lösungen für die Bereiche Fertigung, Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Medien und Unterhaltung sowie Einzelhandel und Konsumgüter zu verkürzen oder durch maßgeschneiderte Implementierungen, die auf die branchenspezifischen Beschleuniger und Modelle von BlueVerse zurückgreifen. BlueVerse for Databricks nutzt Lakebase, Genie und Agent Bricks, um diese Funktionen auf Databricks zu erstellen. Dabei wird die Branchenexpertise von LTM mit der Leistung, Sicherheit und Governance der Databricks Plattform verbunden, um effiziente, zuverlässige und skalierbare KI-Anwendungen zu unterstützen.

"Unternehmen haben die Experimentierphase abgeschlossen und wollen KI jetzt mit Schnelligkeit und messbaren Ergebnissen in großem Maßstab einsetzen. Durch die Zusammenführung des BlueVerse-Ökosystems mit der Databricks-Plattform helfen wir unseren Kunden dabei, agentische KI industriell nutzbar zu machen, bewährte Ressourcen wiederzuverwenden und KI in realen Abläufen mit strenger Governance und kürzerer Markteinführungszeit einzusetzen", sagte Krishnan Iyer, Chief Growth Officer, LTM

"Mit Databricks können Kunden Daten und Investitionen in KI in produktive Ergebnisse verwandeln", sagte Kori O'Brien, Senior Vice President, Global Partnerships, Databricks. "Mit BlueVerse for Databricks wird LTM unseren Kunden dabei helfen, schneller von der Plattform zur Produktion zu gelangen, indem vertrauenswürdige Daten und KI mit wiederverwendbaren Workflows und betrieblichen Kontrollmechanismen kombiniert werden."

Die Einführung von BlueVerse for Databricks markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Partnerschaft von LTM und Databricks. LTM hat umfassende Erfahrungen mit Databricks und verfügt über einen großen Pool an zertifizierten Fachkräften, die Chancen für den wachsenden globalen Kundenstamm des Unternehmens erschließen. LTM bringt bewährte Skalierbarkeit in die Partnerschaft ein, was die Auszeichnung Databricks 2026 Global COE Partner of the Year unterstreicht.

Wenn Sie mehr über BlueVerse for Databricks erfahren möchten, dann klicken Sie hier oder besuchen Sie den Stand von LTM auf dem Databricks Data AI Summit, San Francisco

Informationen zu LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro-Gruppe ist ein weltweit tätiger, auf KI ausgerichteter Technologie-Dienstleister und Partner für "Business Creativity" für zahlreiche große Unternehmen. Wir verbinden menschliches Denken mit intelligenten Systemen, damit unsere Kunden die Schnittstelle zwischen Technologie und Fachwissen profitabler gestalten können. Zu unseren Kompetenzen gehören integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI. Wir ermöglichen neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. LTM beschäftigt mehr als 87.000 Mitarbeiter und verfügt über ein globales Partnernetzwerk. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, nicht nur besser zu sein als der Markt, sondern diesen neu zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter: LTM.com.

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