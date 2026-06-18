Die Bürgerwerke eG und das Softwareunternehmen Exnaton AG wollen Energy-Sharing auch für Haushalte ohne intelligentes Messsystem ermöglichen. Das geplante Angebot soll auf Standardlastprofilen (SLP) basieren und damit unabhängig vom derzeit langsamen Smart-Meter-Rollout nutzbar sein. Mit dem Inkrafttreten von § 42c Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ist Energy-Sharing erstmals rechtlich in Deutschland verankert. Die Bürgerwerke und Exnaton kündigen nun ein gemeinsames Angebot an, das über die gesetzlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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