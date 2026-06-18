EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: HomeToGo SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
18.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HomeToGo SE
|9 rue de Bitbourg
|L-1273 Luxemburg
|Luxemburg
|Internet:
|ir.hometogo.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2348542 18.06.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group