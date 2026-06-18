Neue Photovoltaik-Kraftwerke oder Windparks ohne EEG-Förderung realisieren und den Strom direkt an Industrie- oder Gewerbebetriebe liefern - diesen marktbasierten Ausbau der Erneuerbaren will die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit ihrem Programm "Erneuerbare Energien Plus" ankurbeln. Mit dem Angebot würden Unternehmensinvestitionen in Anlagen zur Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte aus regenerativen Energiequellen sowie in Energiespeicher finanziert. Pro Vorhaben sei ein Kredithöchstbetrag von 150 Millionen Euro vorgesehen, teilte die KfW am Donnerstag mit. Die Förderanträge können ab dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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