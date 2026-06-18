Die Accenture-Aktie setzt ihre katastrophal schlechte Kursentwicklung fort. Nachdem das größte IT-Beratungsunternehmen der Welt bereits in den vergangenen zwölf Monaten die Hälfte seines Börsenwertes verlor, crasht die Aktie am heutigen Donnerstag um weitere -18% nach unten. Was steckt hinter dem Kurskollaps von Accenture und können Anleger hier nun ein tolles Schnäppchen machen? Solide Zahlen An den Zahlen, die Accenture für das abgelaufene dritte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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