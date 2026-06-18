Die Präsentation steht nun auf Abruf zur Verfügung und gibt einen Überblick über die Wachstumsstrategie, die Technologie-Roadmap, die geschäftliche Dynamik sowie die Zukunftsvision von IQM im Bereich des Quantencomputings.

IQM Quantum Computers Oy (ehemals IQM Finland Oy), ein weltweit führender Anbieter von Full-Stack-Quantencomputern auf Basis von Supraleitung ("IQM", "IQM Quantum Computers" oder das "Unternehmen"), gab heute bekannt, dass die Präsentation zum Capital Markets Day ab sofort auf der Investoren-Website von IQM unter https://iqm.tech/ir/IQM-CapitalMarketDay-2026.pdf verfügbar ist, nachdem die Veranstaltung am 15. Juni 2026 im Nasdaq MarketSite in New York City stattgefunden hatte. Der fertig bearbeitete Webcast wird in den kommenden Tagen auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens veröffentlicht und dort abrufbar sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260617136270/de/

IQM CEO and Co-founder Jan Goetz presenting the company's growth strategy, technology roadmap, and commercial vision at the inaugural Capital Markets Day at Nasdaq MarketSite.

Im Rahmen des Capital Markets Day hielten Vertreter der Unternehmensleitung von IQM Vorträge, die Investoren, Analysten und Branchenakteuren einen detaillierten Einblick in die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens, die Geschäftsstrategie, die technologische Führungsposition, die kommerziellen Fortschritte, die Produkt-Roadmap sowie die langfristige Vision zur Beschleunigung der weltweiten Einführung des Quantencomputings vermittelten.

Nachdem IQM bislang 23 Quantencomputer verkauft hat mehr als jeder andere Hersteller -, veranstaltete die Unternehmensleitung zudem eine Podiumsdiskussion mit führenden Vertretern aus dem Quantenbereich von NVIDIA, Amazon Web Services (AWS) und Cambium Ventures, einer auf Quantentechnologie spezialisierten Risikokapitalgesellschaft. Die Podiumsdiskussion beleuchtete Anwendungsfälle von Kunden und Partnern, Marktchancen sowie einige der wichtigsten Faktoren, die dazu beitragen, die Einführung der Quantentechnologie zu beschleunigen.

Wie bereits angekündigt, haben IQM und RAAQ eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss geschlossen, die voraussichtlich dazu führen wird, dass IQM zu einem börsennotierten Unternehmen wird. Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt IQM, seine American Depositary Shares am Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol "IQMX" zu notieren, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Der Geschäftszusammenschluss wird voraussichtlich Mitte 2026 abgeschlossen sein. Anleger, die daran interessiert sind, vor dem Abschluss in IQM zu investieren, können dies durch den Kauf von Aktien der an der Nasdaq notierten Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), einer Zweckgesellschaft ("RAAQ"), tun.

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationalen Laboren weltweit Full-Stack-Quantensysteme sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform zur Verfügung. Das Vor-Ort-Bereitstellungsmodell von IQM ermöglicht es Kunden, die direkte Verantwortung und Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur zu übernehmen. Das im Jahr 2018 gegründete Unternehmen IQM mit Hauptsitz in Finnland beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter und ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM hat Pläne bekannt gegeben, durch den geplanten Unternehmenszusammenschluss mit RAAQ das erste europäische Quantencomputing-Unternehmen zu werden, das an einer großen US-Börse notiert ist; zudem wird eine mögliche Doppelnotierung an der Börse in Helsinki in Erwägung gezogen.

Über Real Asset Acquisition Corp.

RAAQ mit Sitz in Princeton, New Jersey, ist eine an der Nasdaq notierte Zweckgesellschaft, die zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Aktientauschs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde. Zum RAAQ-Team gehören erfahrene Experten für Quantencomputing mit fundierten technischen Kenntnissen und umfassender Branchenerfahrung.

Weitere Informationen zur geplanten Transaktion und wo Sie diese finden

Die Registrierungserklärung wurde am 5. Juni 2026 von der US-Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") für wirksam erklärt, und RAAQ hat die endgültige Vollmachtserklärung/den endgültigen Prospekt im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss an seine Aktionäre, die zum Stichtag im Aktienregister eingetragen waren, versandt. Die Registrierungserklärung und die endgültige Vollmachtserklärung bzw. der endgültige Prospekt enthalten wichtige Informationen über den geplanten Unternehmenszusammenschluss sowie über die weiteren Angelegenheiten, über die auf der außerordentlichen Hauptversammlung abgestimmt werden soll. Diese Mitteilung enthält nicht alle Informationen, die im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss zu berücksichtigen sind, und ist nicht dazu bestimmt, als Grundlage für eine Anlageentscheidung oder eine sonstige Entscheidung in dieser Angelegenheit zu dienen. RAAQ und IQM können im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss möglicherweise auch weitere Unterlagen bei der SEC einreichen. Den Aktionären von RAAQ und anderen interessierten Personen wird empfohlen, die Registrierungserklärung, die endgültige Vollmachtserklärung bzw. den endgültigen Prospekt sowie weitere im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss eingereichte Unterlagen zu lesen, da diese Unterlagen wichtige Informationen über RAAQ, IQM und den geplanten Unternehmenszusammenschluss enthalten. Aktionäre können Exemplare der Registrierungserklärung, der endgültigen Vollmachtserklärung/des endgültigen Prospekts sowie der übrigen Dokumente, die von RAAQ und IQM bei der SEC eingereicht wurden oder noch eingereicht werden, kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze außerhalb der USA (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich unter anderem an Begriffen wie "schätzen", "planen", "prognostizieren", "vorhersagen", "beabsichtigen", "werden", "erwarten", "voraussehen", "glauben", "anstreben", "anstreben", "fortsetzen", "könnte", "möglicherweise", "möglich", "potenziell", "vorhersagen" oder ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Schätzungen und Annahmen, die zwar von IQM und dessen Geschäftsführung bzw. von RAAQ und dessen Geschäftsführung als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind. Zu diesen Aussagen gehören: der voraussichtliche Zeitpunkt und die Verfügbarkeit der Präsentation zum "Capital Markets Day"; die Möglichkeit für Anleger, Aktien von RAAQ vor Abschluss des geplanten Unternehmenszusammenschlusses zu erwerben; der voraussichtliche Zeitpunkt und der Abschluss des geplanten Unternehmenszusammenschlusses zwischen IQM und RAAQ; die erwartete Notierung der American Depositary Shares von IQM am Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol "IQMX" sowie eine mögliche Doppelnotierung an der Helsinki Stock Exchange; die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss; Prognosen zu Marktchancen und Marktanteilen im Bereich Quantencomputing; Schätzungen zur Akzeptanzrate bei Kunden und zu Nutzungsmustern; Prognosen hinsichtlich der Fähigkeit von IQM, seine Hardware, Software und Quantencomputing-Plattformen zu vermarkten; Prognosen zu Entwicklungs- und Vermarktungskosten sowie Zeitplänen; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit von IQM, sein Geschäftsmodell umzusetzen, und der daraus erwarteten finanziellen Vorteile; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit von IQM, seinen Kundenstamm zu gewinnen, zu binden und auszubauen; die Verwendung der Erlöse aus dem geplanten Unternehmenszusammenschluss und einer damit verbundenen PIPE-Finanzierung durch IQM; sowie die Erwartungen von IQM hinsichtlich der Beziehungen zu strategischen Partnern, darunter NVIDIA, Amazon AWS und anderen Branchenakteuren.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen nur zu Illustrationszwecken und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder definitive Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und dürfen nicht als solche herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer oder unmöglich vorherzusagen und werden von den Annahmen abweichen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und von RAAQ liegen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des aus der geplanten Transaktion hervorgehenden Unternehmens wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören: die Tatsache, dass das Unternehmen eine aufstrebende Technologie verfolgt, die mit erheblichen technischen Herausforderungen verbunden ist und möglicherweise nicht kommerzialisiert wird oder keine Marktakzeptanz findet; die bisherigen Nettoverluste des Unternehmens und seine begrenzte Betriebsgeschichte; die Erwartungen des Unternehmens bezüglich der künftigen finanziellen Entwicklung, des Kapitalbedarfs und der Wirtschaftlichkeit pro Einheit; die Verwendung und Berichterstattung von Geschäfts- und Betriebskennzahlen durch das Unternehmen; das Wettbewerbsumfeld des Unternehmens; die Abhängigkeit des Unternehmens von Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie seine Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu rekrutieren und zu halten; der potenzielle Bedarf an zusätzlicher Finanzierung in der Zukunft; die Konzentration der Einnahmen des Unternehmens auf Verträge mit staatlichen oder staatlich finanzierten Einrichtungen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Wachstum zu steuern und seine Geschäftstätigkeit auszuweiten; mögliche zukünftige Übernahmen oder Investitionen in Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen oder Technologien; die Abhängigkeit des Unternehmens von strategischen Partnern und anderen Dritten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Rechte an geistigem Eigentum zu schützen und zu verteidigen; Risiken im Zusammenhang mit Datenschutz, Datensicherheit oder Cybersicherheitsvorfällen sowie den entsprechenden Vorschriften; die Nutzung, Verbreitung und Regulierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen; Unwägbarkeiten oder Änderungen in Bezug auf Gesetze und Vorschriften; Unwägbarkeiten oder Änderungen in Bezug auf Steuern, Handelsbedingungen und das makroökonomische Umfeld; die Fähigkeit des fusionierten Unternehmens, die interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten und als börsennotiertes Unternehmen zu agieren; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen der Aktionäre und Aufsichtsbehörden für die geplante Transaktion verzögert werden oder nicht erteilt werden, wodurch das fusionierte Unternehmen oder die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion beeinträchtigt werden könnten; das Risiko, dass Aktionäre von RAAQ sich für die Rücknahme ihrer Aktien entscheiden könnten, wodurch das fusionierte Unternehmen nicht über ausreichende liquide Mittel zur Umsetzung seiner Geschäftspläne verfügen würde; das Eintreten von Ereignissen, Änderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss führen könnten; der Ausgang von Gerichtsverfahren oder staatlichen Untersuchungen, die gegen das Unternehmen oder RAAQ eingeleitet werden könnten; das Ausbleiben der erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion; die Fähigkeit von IQM oder dem fusionierten Unternehmen, im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion oder in der Zukunft Aktien oder aktiengebundene Wertpapiere auszugeben; sowie sonstige Faktoren, die in der Registrierungserklärung und den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen von RAAQ und dem Unternehmen beschrieben sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und unterliegen dem Vorbehalt, dass sich keines der oben genannten Risiken konkretisiert, dass keine unvorhergesehenen Veränderungen der wirtschaftlichen und marktbezogenen Rahmenbedingungen eintreten und dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs stattfinden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können, finden Sie in den bei der SEC eingereichten und noch einzureichenden Unterlagen des Unternehmens, von RAAQ oder des aus dem geplanten Unternehmenszusammenschluss hervorgehenden gemeinsamen Unternehmens, unter anderem unter der Überschrift "Risk Factors". Sollten diese Risiken eintreten oder sich die Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Darüber hinaus spiegeln diese Aussagen die Erwartungen, Pläne und Prognosen der Führungsebene des Unternehmens und von RAAQ zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider. Spätere Ereignisse und Entwicklungen können zu einer Änderung dieser Einschätzungen führen. Zwar können das Unternehmen und RAAQ beschließen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, doch lehnen sie ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Dementsprechend sollte man sich nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen.

Darüber hinaus spiegeln Aussagen wie "wir glauben" und ähnliche Aussagen unsere Überzeugungen und Meinungen zu dem jeweiligen Thema wider. Diese Aussagen basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen, und obwohl wir glauben, dass diese Informationen eine angemessene Grundlage für solche Aussagen bilden, können diese Informationen begrenzt oder unvollständig sein, und unsere Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass wir alle potenziell verfügbaren relevanten Informationen erschöpfend untersucht oder überprüft haben. Diese Aussagen sind von Natur aus unsicher, und Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen. Eine Anlage in RAAQ ist keine Anlage in frühere Anlagen, Unternehmen oder verbundene Fonds der Gründer oder Sponsoren von RAAQ. Die historischen Ergebnisse dieser Anlagen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung von RAAQ, die erheblich von der Wertentwicklung früherer Anlagen der Gründer oder Sponsoren von RAAQ abweichen kann.

Teilnehmer an der Aufforderung

RAAQ, das Unternehmen sowie bestimmte Mitglieder ihres Vorstands, ihrer Geschäftsleitung und ihres Managements sowie bestimmte Angestellte können gemäß den Vorschriften der SEC als Beteiligte an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von RAAQ im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss betrachtet werden. Informationen bezüglich der Personen, die gemäß den Vorschriften der SEC als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten bei Aktionären von RAAQ im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss gelten können, sind in der Registrierungserklärung und der bei der SEC eingereichten endgültigen Vollmachtserklärung/dem endgültigen Prospekt aufgeführt. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere interessierte Personen sollten die Registrierungserklärung und die endgültige Vollmachtserklärung/den endgültigen Prospekt sorgfältig lesen, bevor sie Abstimmungs- oder Anlageentscheidungen treffen. Kostenlose Exemplare dieser Dokumente sind bei den oben genannten Stellen erhältlich.

Kein Angebot und keine Aufforderung

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung, einschließlich der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums oder des Vereinigten Königreichs, unzulässig wäre. Diese Mitteilung ist kein Prospekt, keine Werbung und kein öffentliches Angebot der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung und darf unter keinen Umständen als solches ausgelegt werden. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Ausnahmen davon entspricht. Eine mögliche Doppelnotierung der Stammaktien von IQM an der Börse in Helsinki, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, würde mittels eines Prospekts gemäß der EU-Prospektverordnung erfolgen. INVESTITIONEN IN DIE HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE WURDEN WEDER VON DER SEC NOCH VON EINER ANDEREN AUFSICHTSBEHÖRDE GENEHMIGT, NOCH HAT EINE BEHÖRDE DIE VORZÜGE DES ANGEBOTS ODER DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DER HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN BEURTEILT ODER BILLIGT. JEDE GEGENTEILIGE AUSSAGE STELLT EINE STRAFTAT DAR.

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