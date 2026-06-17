Pathfinder, ein 20-Qubit-System vom Typ IQM Radiance, ist nun am Standort von Frontier, dem weltweit leistungsstärksten Supercomputer für offene Wissenschaft, in Betrieb.

Es handelt sich um den ersten kommerziell beschafften Quantencomputer des ORNL und das erste System von IQM auf US-amerikanischem Boden. Er wird an Hochleistungsrechnersysteme in der Testumgebung der Technology Integration Group des National Center for Computational Sciences angeschlossen.

Das ORNL ist Eigentümer des Systems und betreibt es auf seinem eigenen Campus. Das Bereitstellungsmodell von IQM gewährt den Kunden direktes Eigentum und die Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur, einschließlich des geistigen Eigentums.

IQM hat weltweit 23 Full-Stack-Quantensysteme verkauft und damit mehr Vor-Ort-Systeme als jeder andere Hersteller.

Die Bereitstellung baut die kommerzielle Präsenz von IQM in den Vereinigten Staaten im Vorfeld des geplanten Börsengangs an der Nasdaq durch die Fusion mit der Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ) weiter aus.

Das Oak Ridge National Laboratory (ORNL) des US-Energieministeriums hat heute Pathfinder in Betrieb genommen, den ersten kommerziell beschafften Quantencomputer am ORNL, der von IQM Quantum Computers gebaut und installiert wurde. Das 20-Qubit-System "IQM Radiance" ist die erste Quantencomputer-Installation von IQM in den Vereinigten Staaten.

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IQM's first U.S. quantum computer is live at DoE Oak Ridge National Laboratory.

Die Inbetriebnahme erfolgt im Vorfeld des geplanten Börsengangs von IQM am Nasdaq Global Select Market im Rahmen des Unternehmenszusammenschlusses mit der Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), der voraussichtlich Mitte 2026 abgeschlossen sein wird.

Am ORNL befindet sich Frontier, der weltweit leistungsstärkste Supercomputer für offene Wissenschaft, sowie eine der bedeutendsten Hochleistungsrechnerumgebungen überhaupt.

Pathfinder ist nun in dieser Umgebung integriert und mit den HPC-Systemen im Testumgebung der Technology Integration Group des National Center for Computational Sciences verbunden, wo Forscher des ORNL die Methoden und Werkzeuge für ein hybrides Quanten-HPC-Ökosystem entwickeln werden.

"Unser erstes System in den USA steht nun auf dem Campus von Oak Ridge, ist an deren HPC-Umgebung angebunden und wird von deren Teams betrieben", sagte Jan Goetz, CEO und Mitbegründer von IQM. "Die Quantentechnologie wird dann von Nutzen, wenn sie in einer echten Recheninfrastruktur zum Einsatz kommt, und es gibt keinen besseren Ort, um dies unter Beweis zu stellen. Oak Ridge ist ein Ort, an dem ernsthafte Rechenaufgaben bewältigt werden."

Das ORNL besitzt und betreibt Pathfinder direkt, anstatt über die Cloud aus der Ferne auf Quantencomputing-Kapazitäten zuzugreifen. Dies ist das Modell, das jedem IQM-Einsatz zugrunde liegt: Die Kunden übernehmen das direkte Eigentum und die Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur, einschließlich des geistigen Eigentums, das sie darauf aufbauen. Dies ist der Grund, warum nationale Laboratorien, HPC-Zentren und Forschungseinrichtungen, die ihre eigene Recheninfrastruktur betreiben, sich dafür entscheiden, auch ihre eigene Quanteninfrastruktur zu betreiben.

"Mit lokalen Systemen können wir Konzepte des Quantencomputings demonstrieren, die unser Ziel verwirklichen, ein skalierbares, hybrides HPC-Ökosystem aufzubauen", sagte Travis Humble, Director des ORNL Quantum Science Center. "Die Präsenz des IQM Radiance-Quantencomputers auf dem Campus hat die Integration mit unseren erstklassigen HPC-Kapazitäten bereits beschleunigt. Unsere Forschungsteams entwickeln derzeit neue Methoden und Werkzeuge, um Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Materialsimulationen, Chemie und künstliche Intelligenz aufzuzeigen."

IQM ist ein führender kommerzieller Hersteller von Full-Stack-Quantencomputern und hat weltweit 23 Systeme verkauft mehr Vor-Ort-Systeme als jeder andere Hersteller. Die Installationen des Unternehmens erstrecken sich über Europa, Asien und Nordamerika, wobei zu den Kunden einige der weltweit führenden Hochleistungsrechenzentren zählen.

"Die Inbetriebnahme des IQM Pathfinder-Quantencomputers des Oak Ridge National Laboratory ist ein wichtiger Meilenstein, der es Tennessee ermöglichen wird, die Führungsrolle der USA in der Quantenwissenschaft und anderen aufstrebenden Technologien zu stärken", erklärte Senatorin Marsha Blackburn (R-TN). "Diese Partnerschaft zwischen dem Oak Ridge National Laboratory und IQM unterstreicht das Engagement unseres Bundesstaates für die Förderung von Innovationen, und ich freue mich auf die Durchbrüche, die sie für unsere nationale Sicherheit und unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit mit sich bringen wird."

Die Einführung am ORNL baut auf der wachsenden kommerziellen Präsenz von IQM in Nordamerika auf. Das Unternehmen hat kürzlich sein erstes US-Quantum-Technology-Center im Discovery District in Maryland eröffnet, um die Ausbildung und Forschung im Bereich der Quantentechnologie voranzutreiben und mit Anbietern von Hochleistungsrechnerdiensten zusammenzuarbeiten.

"Diese Partnerschaft ist eine enorme technologische Investition", sagte Senator Bill Hagerty (R-TN). "Wir befinden uns in einer Zeit, in der Quantenwissenschaft, Energiesysteme und Wirtschaftswachstum auf bisher beispiellose Weise zusammenwachsen. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich Tennessee als weltweit führender Standort für Quanteninnovation, fortschrittliche Energietechnik und nukleare Innovationskraft etabliert."

IQM baut dort lokale Teams und Kompetenzen auf und greift dabei auf den Talentpool in Maryland zurück, was das langfristige Engagement des Unternehmens für den amerikanischen Markt sowie für die Bundesbehörden und die Forschungsgemeinschaften widerspiegelt.

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren, nationalen Laboratorien und Unternehmen weltweit Full-Stack-Quantencomputer sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform zur Verfügung. Dank des On-Premise-Bereitstellungsmodells von IQM haben Kunden direkten Zugriff auf ihre Quanteninfrastruktur und können diese selbst verwalten. IQM wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Finnland, unterhält einen bedeutenden Standort in München und beschäftigt derzeit über 400 Mitarbeiter. IQM ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM hat kürzlich seine laufende Unternehmensfusion mit der Real Asset Acquisition Corp (Nasdaq: RAAQ) bekannt gegeben, im Zuge derer IQM Mitte 2026 zu einem börsennotierten Unternehmen werden wird.

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