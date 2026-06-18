Die Aktie von Siemens Energy setzt ihre Erholung am Donnerstag mit Nachdruck fort. Die Papiere des DAX-Konzerns überspringen die 50-Tage-Linie und legen zeitweise mehr als sieben Prozent zu. Neuer Rückenwind für den Energiespezialisten kommt gleich von mehreren Seiten.Das Wichtigste kurz und knapp• Aktie springt über die 50-Tage-Linie und gewinnt zeitweise mehr als sieben Prozent.• Fantasie kommt vom KI-Boom, Rechenzentren-Energiebedarf.• Zusätzlich: Spekulationen über eine mögliche Mega-Abspaltung.Anhaltender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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