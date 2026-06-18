Projektierer von Erneuerbare-Energien-Projekten sind - dazu braucht es wohl keine Umfrage - sehr erfreut darüber, dass ihre Vorhaben mittlerweile in etlichen Gesetzen als "von überragendem öffentlichen Interesse" ausgewiesen wurden. Naturschutzverbände hingegen waren nicht ganz so euphorisch und äußerten Vorbehalte gegen möglicherweise zu schnelle und einfache Prüfung. Wie aber hat sich der rechtliche Status tatsächlich auf die Praxis bei Windkraft- oder Photovoltaik-Anlagen, Stromnetzen, Energiespeichern oder Wasserstoffinfrastruktur ausgewirkt? Dieser Frage geht eine neue Studie der Stiftung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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