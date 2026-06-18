Die Rheinmetall-Aktie gibt am Donnerstag erneut leicht nach. Nach der starken Rally der vergangenen Monate warten viele Anleger vor einem Wiedereinstieg auf ein klares technisches Signal. Fundamental bleibt die Lage für den DAX-Konzern aber weiter stark.Das Wichtigste kurz und knapp• Rheinmetall-Aktie gibt erneut leicht nach.• Neue Kooperationen bei Präzisionsmunition und souveräner Aufklärung stärken die Wachstumsstory.• Charttechnisch arbeitet die Aktie an einer Bodenbildung.Gleich zwei neue Kooperationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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