The Mobility House und Solar Manager haben eine strategische Partnerschaft beschlossen, um gemeinsam eine Home Energy Solution zu entwickeln. Diese soll Heimenergiemanagement, Elektromobilität und Flexibilitätsvermarktung intelligent miteinander vernetzen, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Es gehe darum ein vernetztes Energiesystem zu schaffen und Haushalte zu einem virtuellen Kraftwerk zu bündeln. Mit der Verbindung aller Energie-Assets in einem Haushalt, also Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpe und Ladesäule, in einem Gesamtsystem werde deren Flexibilität für den Energiemarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland