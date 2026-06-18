Mit einem Kursverlust von -8% zählt die Kroger-Aktie heute zu den schwächsten Werten an den US-Börsen. Der Kurs des amerikanischen Einzelhandelsriesen fällt damit auf den tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Fielen die Quartalszahlen denn so schlecht aus und sollte man die Gelegenheit für einen Kauf nutzen? Umsatz okay, Gewinn nicht Die Quartalszahlen von Kroger für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (das am 30. April endete) fielen gemischt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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