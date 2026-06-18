Der Energiesektor ist im Umbruch. Das zeigt sich auch daran, wie viele Start-up-Gründerinnen und -Gründer in den vergangenen Jahren aktiv geworden sind. Dem Aufruf von Vireo Ventures und pv magazine sind 91 Start-ups gefolgt. Fast die Hälfte davon ist im weitesten Sinne im Bereich Energiemanagement und Optimierung tätig, ein Viertel im Energiehandel, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad zufällig, welche Unternehmen am Ende antworten. Die Schwerpunkte passen jedoch dazu, dass mit der zunehmenden Strommarktintegration insbesondere rund um Batteriespeicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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