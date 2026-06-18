London - Die Ölpreise haben am Donnerstag die Talfahrt der vergangenen Handelstage fortgesetzt und im späten Handel etwas kräftiger nachgegeben. Mit der Notierung für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August ging es den sechsten Handelstag in Folge nach unten. Zeitweise wurden 76,66 Dollar gezahlt und damit so wenig wie seit Anfang März nicht mehr. Im weiteren Handelsverlauf erholte sich der Preis wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab