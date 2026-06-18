Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst den Entscheid des Nationalrates, den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle» (Blackout stoppen) doch noch anzunehmen. Mit der Aufhebung des Neubauverbots für Kernkraftwerke stärkt der Rat die Technologieoffenheit und schafft die Grundlage für eine langfristig sichere Stromversorgung. Gleichzeitig weist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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