Infineon thronte mit einem Plus von 6,4 Prozent am Donnerstag zum Handelsschluss an der DAX-Spitze. Die Aktie legt um 6,4 Prozent profitiert von mehreren Impulsen. So hat der Konzern zwei weitere Patentverletzungsverfahren gegen Innoscience gewonnen. Zudem stützte die insgesamt freundliche Stimmung im Halbleitersektor.Das Wichtigste kurz und knapp• Infineon war heute mit +6,4 Prozent der stärkste Wert im DAX.• Das Unternehmen hat vor dem Landgericht München I zwei weitere Patentverfahren gegen Innoscience ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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