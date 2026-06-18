Die US-Börsen haben am Donnerstag einen Erholungsversuch gestartet. Nach dem Abverkauf zur Wochenmitte griffen Anleger wieder zu. Vor allem Technologie- und Chipwerte waren gefragt. Der Dow legte um 0,2 Prozent auf 51,564.70 Punkte zu. Der S&P 500 gewann 1,1 Prozent, der Nasdaq kletterte um 1,9 Prozent.Auch auf Wochensicht sieht das Bild freundlich aus. In der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche legten die US-Leitindizes Dow und S&P 500 leicht zu. Letzterer fuhr damit die elfte Gewinnwoche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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