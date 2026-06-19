Der Bericht beschreibt Maßnahmen zur Verringerung der Umweltbelastung, zur Förderung der Gesundheitsgerechtigkeit und zur Stärkung einer von Sinn und Verantwortung geprägten Unternehmenskultur

Hologic, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Frauengesundheit, hat heute seinen Sustainability Report 2025 veröffentlicht. Der neue Report fällt mit dem 40.Jubiläum von Hologic zusammen und beleuchtet, wie der langjährige Anspruch des Unternehmens Frauen überall und jeden Tag ein gesünderes Leben zu ermöglichen weiterhin den Fortschritt für Patientinnen, Gemeinschaften und unseren Planeten antreibt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260617668839/de/

Hologic 2025 Sustainability Report

"Wir waren seit jeher fest davon überzeugt, dass unser Erfolg als Unternehmen untrennbar mit unserem Engagement und unserer Fähigkeit verbunden ist, Frauen weltweit zu einem gesünderen Leben zu verhelfen", erklärt Sharon Vidal, Chief Sustainability Officer bei Hologic. "Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern ergreifen wir konkrete Maßnahmen, um den weltweiten Zugang zu innovativer Medizintechnik zu verbessern und zugleich eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft für alle anzustreben."

Der Nachhaltigkeitsbericht von Hologic dokumentiert die Fortschritte des Unternehmens bei seinen Umweltinitiativen sowie bei der Förderung der Frauengesundheit, des Mitarbeiterengagements, der Unterstützung von Gemeinschaften und einer verantwortungsvollen Unternehmensführung.

Zu den Highlights gehören:

Förderung der Frauengesundheit : Die Lösungen von Hologic im Bereich Frauengesundheit haben im Jahr 2025 mehr als 199 Millionen Menschen erreicht. 1 Die Fortführung des Hologic Global Women's Health Index, der Hologic Global Access Initiative und von Project Health Equity trug dazu bei, neue Daten zur Frauengesundheit zu gewinnen, den Ausbau von Vorsorgeuntersuchungen zu unterstützen und die Gesundheitssysteme für Frauen in unterversorgten Gemeinschaften zu stärken.

: Die Lösungen von Hologic im Bereich Frauengesundheit haben im Jahr 2025 mehr als 199 Millionen Menschen erreicht. Die Fortführung des Hologic Global Women's Health Index, der Hologic Global Access Initiative und von Project Health Equity trug dazu bei, neue Daten zur Frauengesundheit zu gewinnen, den Ausbau von Vorsorgeuntersuchungen zu unterstützen und die Gesundheitssysteme für Frauen in unterversorgten Gemeinschaften zu stärken. Umsetzung der Klimaziele : Im Jahr 2025 validierte die Science Based Targets initiative (SBTi) die erweiterten Klimaziele von Hologic. Dazu zählt auch die Verpflichtung, die Emissionen bis 2030 zu halbieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

: Im Jahr 2025 validierte die Science Based Targets initiative (SBTi) die erweiterten Klimaziele von Hologic. Dazu zählt auch die Verpflichtung, die Emissionen bis 2030 zu halbieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Starke Fortschritte beim Umweltschutz : Gegenüber dem Referenzwert von 2020 hat Hologic die betriebsbedingten Emissionen um 27 %, die Emissionen entlang der Wertschöpfungskette um 16 und die Wassernutzung um 13 gesenkt. Gleichzeitig wurden 62 der Abfälle von Deponien ferngehalten und 52 des Stroms aus erneuerbaren Energien bezogen.

: Gegenüber dem Referenzwert von 2020 hat Hologic die betriebsbedingten Emissionen um 27 %, die Emissionen entlang der Wertschöpfungskette um 16 und die Wassernutzung um 13 gesenkt. Gleichzeitig wurden 62 der Abfälle von Deponien ferngehalten und 52 des Stroms aus erneuerbaren Energien bezogen. Sensibilisierung für wichtige Gesundheitsthemen : Hologic erzielte mehr als 60 Millionen Medienkontakte im Rahmen von Initiativen zur Sensibilisierung für Themen der Frauengesundheit, darunter die Kampagnen "Bust the Myth", "Live Comfortably" und "Better is Possible". Neben den laufenden patientenorientierten Programmen und Partnerschaften trugen diese Anstrengungen dazu bei, mehr Menschen über Erkrankungen bei Frauen, Vorsorgeempfehlungen, Risikofaktoren, Behandlungsmöglichkeiten und die Bedeutung der Früherkennung aufzuklären.

: Hologic erzielte mehr als 60 Millionen Medienkontakte im Rahmen von Initiativen zur Sensibilisierung für Themen der Frauengesundheit, darunter die Kampagnen "Bust the Myth", "Live Comfortably" und "Better is Possible". Neben den laufenden patientenorientierten Programmen und Partnerschaften trugen diese Anstrengungen dazu bei, mehr Menschen über Erkrankungen bei Frauen, Vorsorgeempfehlungen, Risikofaktoren, Behandlungsmöglichkeiten und die Bedeutung der Früherkennung aufzuklären. Förderung einer werteorientierten Unternehmenskultur: 93 der Mitarbeitenden geben an, dass der Auftrag von Hologic ihrer Arbeit Sinn und Bedeutung verleiht. Zum fünften Mal in Folge erhielt das Unternehmen die höchste Auszeichnung von Gallup für Mitarbeiterengagement, womit Hologic im Vergleich zu Unternehmen ähnlicher Größe im 98.Perzentil rangiert.

Den vollständigen Bericht erhalten Sie unter www.hologic.com/sustainability.

Über Hologic, Inc.

Hologic, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Frauengesundheit. Das Unternehmen entwickelt innovative Medizintechnologien, die Erkrankungen zuverlässig erkennen, diagnostizieren und behandeln und weltweit neue Maßstäbe in der medizinischen Versorgung setzen. Weitere Informationen finden Sie unter Hologic.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, Facebook, X, Instagram und YouTube

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, einschließlich Aussagen über die Verwendung von Hologic-Produkten. Es kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass diese Produkte die hier beschriebenen Vorteile erzielen oder dass sich diese Vorteile bei einer einzelnen Patientin in einer bestimmten Weise wiederholen, da die tatsächliche Wirksamkeit der Anwendung der Produkte nur im Einzelfall festgestellt werden kann. Zudem kann nicht garantiert werden, dass diese Produkte kommerziell erfolgreich sein werden oder die erwarteten Umsatzzahlen erreichen werden. Hologic schließt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage aus, Aktualisierungen oder Überarbeitungen der hierin enthaltenen Aussagen zu veröffentlichen, um etwaigen Änderungen der Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände Rechnung zu tragen, auf denen diese Daten oder Aussagen beruhen.

"Hologic", "The Science of Sure" und "Better is Possible" sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Quellenangaben

Anzahl der Tests, Mammografien, chirurgischen Behandlungen und sonstigen Hologic-Verfahren

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Senior Director, Corporate Communications

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bridget.perry@hologic.com