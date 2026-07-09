DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ALLIANZ - Die Allianz versteht sich als in der Welt führender Versicherungskonzern. Doch es gibt eine Region, in der es noch deutlich Nachholbedarf gibt: Asien. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Bäte ließ am Dienstagabend auf einer Presseveranstaltung keinen Zweifel daran, dass die Expansion in Asien eine strategische Priorität der Allianz ist. "Asien ist bei uns unterrepräsentiert", sagte Bäte. Große Hoffnungen hegt er für den indischen Markt mit seiner rasant wachsenden Mittelschicht. (FAZ)

GOOGLE - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hat die Verkündung der Strafe in einem laufenden Verfahren unter dem Digital Markets Act (DMA) gegen den Tech-Konzern Google verzögert. Grund dafür ist, dass die Kommissionspräsidentin US-Präsident Donald Trump während des bis Mittwoch laufenden Nato-Gipfels in Ankara nicht provozieren will. Das erfuhr das Handelsblatt von vier hochrangigen EU-Beamten. Von der Leyen fürchtet diesen zufolge, dass die Strafe gegen den US-Konzern das bereits belastete transatlantische Verhältnis weiter gefährden und den unberechenbaren US-Präsidenten zu unüberlegten Handlungen bewegen könnte. Dennoch steht Google kurz davor, die vermutlich bisher höchste Strafe unter dem Gesetz für digitale Märkte zu kassieren. Nach Informationen des Handelsblatts will die EU die Strafe noch vor der Sommerpause verhängen. Nach dem Nato-Gipfel bleibt dafür nur noch ein Zeitfenster von wenigen Tagen. (Handelsblatt)

HOLOGIC - Die Private-Equity-Gruppen TPG und Blackstone streben mehr als 4 Milliarden US-Dollar für die chirurgische Sparte des Medizintechnikunternehmens Hologic an, um Schulden zu tilgen und Barmittel aus einem der größten fremdfinanzierten Übernahmen des vergangenen Jahres zurückzuführen. Die Investmentgesellschaften arbeiten laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen mit Beratern an einem Verkauf der Sparte, die auf die Herstellung von chirurgischen Geräten für Gynäkologen spezialisiert ist. Der Verkauf - der wahrscheinlich das Interesse von Private-Equity- und strategischen Käufern wecken wird - befinde sich noch in einem frühen Stadium und führe möglicherweise nicht zu einer Transaktion, fügten die informierten Personen hinzu. (Financial Times)

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July 09, 2026 00:22 ET (04:22 GMT)

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