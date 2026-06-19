Vancouver - Bei der Fußball-WM hat Gastgeberland Kanada seine zweite Partie in Gruppe B klar gewonnen, gegen Katar stand am Ende ein 6:0 auf der Anzeigetafel. Die Kanadier profitierten von einer starken Leistung und einer deutlichen Überzahl, nachdem zwei katarische Spieler mit Rot vom Platz gestellt wurden - dafür werden sie aber wohl eine Weile auf ihren Spielmacher Ismael Koné verzichten müssen.



Die Gastgeber gingen früh in Führung, als Cyle Larin in der 16. Minute einen Abpraller verwertete. Jonathan David erhöhte in der 29. Minute mit einem präzisen Volley auf 2:0. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte David seinen zweiten Treffer, nachdem er einen Abpraller aus kurzer Distanz ins Tor schob.



Die zweite Halbzeit begann dann allerdings mit einer Schockszene, als Ismael Koné verletzt vom Platz getragen werden musste. Trostpflaster: Sein Ersatz Nathan Saliba erzielte in der 64. Minute das 4:0 mit einem Freistoßtor.



Und es war noch nicht zu Ende: Katars Mohamed Manai fabrizierte in der 74. Minute ein Eigentor und Kanadas Jonathan David machte in der Nachspielzeit seinen Hattrick perfekt.



Damit hat Kanada die Führung in WM-Gruppe B übernommen, dahinter folgt ebenfalls mit vier Punkten die Schweiz, nur jeweils einen Punkt haben Bosnien-Herzegowina und Katar auf den Plätzen drei und vier.





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