Auf einer Minenkonferenz hier in New York hatte ich vor wenigen Tagen die Gelegenheit, mich ausführlich mit dem Management von Mayfair Gold auszutauschen - namentlich mit dem frisch gebackenen CEO Drew Anwyll und dem VP Capital Markets Zayem Lakhani. In einer Branche, die oft von spekulativen Versprechungen getrieben wird, liefert Mayfair derzeit handfeste Argumente, die auch für geduldige Value-Investoren und Buy-and-Hold-Anleger einen genauen Blick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer