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Small- & Micro Cap Investment
19.06.2026 06:22 Uhr
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Zwischen TKMS-Megadeal und NATO-Aufrüstung: Diese Tech-Firma will zum stillen Gewinner werden

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Neue CEO, frisches Kapital und internationale Verteidigungsprogramme schaffen Rückenwind für den Spezialisten Harvest Technology im Bereich sichere Datenübertragung

Globale Verteidigungsinvestitionen verändern die Technologielandschaft

Die weltweiten Verteidigungsausgaben steigen weiter. Neben klassischen Beschaffungsprogrammen für Schiffe, Flugzeuge und Landfahrzeuge rücken zunehmend digitale Fähigkeiten in den Mittelpunkt. Moderne Streitkräfte benötigen heute nicht nur leistungsfähige Plattformen, sondern auch die Fähigkeit, Daten in Echtzeit sicher zu erfassen, auszuwerten und zu übertragen.

Diese Entwicklung eröffnet Chancen für spezialisierte Technologieanbieter wie die australische Harvest Technology Group Ltd. (WKN: A2P4TQ, ISIN: AU0000082422). Das Unternehmen konzentriert sich auf Kommunikationslösungen für Umgebungen, in denen Netzwerke eingeschränkt, überlastet oder gestört sind.

Die jüngsten Unternehmensmeldungen zeigen, dass Harvest seine Positionierung im Verteidigungssektor konsequent ausbaut. Eine neue Unternehmensführung, eine Kapitalerhöhung über 6,5 Mio. AUD sowie eine verstärkte internationale Marktbearbeitung markieren den Beginn einer neuen Wachstumsphase.

Milliardenprogramme schaffen neue Anforderungen

Wie groß die Investitionsbereitschaft vieler Staaten derzeit ist, zeigt ein aktuelles Beschaffungsprojekt in Kanada. Das Land plant die Erneuerung seiner U-Boot-Flotte und prüft den Kauf von bis zu zwölf neuen Booten mit einem möglichen Gesamtvolumen von mehr als 30 Mrd. Euro.

Zu den Bewerbern zählt die deutsche TKMS AG (WKN: TKMS00, ISIN: DE000TKMS001) mit dem U-Boot-Typ 212CD, der gemeinsam mit Norwegen entwickelt wurde. Konkurrenz kommt von der südkoreanischen Hanwha Ocean Co., Ltd. (ISIN: KR7042660001)

Der geplante Auftrag steht stellvertretend für einen breiteren Trend. Kanada plant Verteidigungsausgaben von umgerechnet rund 112 Mrd. Euro innerhalb der kommenden zehn Jahre und verfolgt dabei eine stärkere Diversifizierung seiner Beschaffungsquellen.

Für Technologieunternehmen entlang der Wertschöpfungskette entstehen dadurch zusätzliche Marktchancen. Denn moderne Marine-, Luft- und Landplattformen benötigen zunehmend leistungsfähige Kommunikations- und Datennetze.

Kommunikation wird zur Schlüsseltechnologie

Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich Harvest mit seiner Nodestream-Plattform.

Die Technologie ermöglicht die sichere Übertragung von Video-, Sprach- und Betriebsdaten auch bei sehr geringer Bandbreite. Während Sensoren, Kameras und autonome Systeme immer größere Datenmengen erzeugen, bleibt die zuverlässige Übermittlung dieser Informationen häufig eine operative Herausforderung.

Insbesondere in militärischen Anwendungen müssen Daten oft unter schwierigen Bedingungen übertragen werden. Dazu gehören abgelegene Einsatzgebiete, mobile Plattformen oder Umgebungen mit eingeschränkter Kommunikationsinfrastruktur.

Harvest sieht hierin einen strukturellen Bedarf, der mit der zunehmenden Digitalisierung von Verteidigungssystemen weiter wachsen könnte.

Neue CEO bringt Erfahrung aus Verteidigung und Raumfahrt mit

Zum 1. Juni hat Harvest Veronica Bainton zur neuen Chief Executive Officer ernannt.

Bainton verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in sicherheitskritischen Industrien. Zu ihren früheren Stationen zählt Optus Satellite and Space Systems, wo sie unter anderem an kommerziellen und Governance-Themen rund um das australische Satellitenprogramm JP9102 beteiligt war.

Darüber hinaus bekleidete sie leitende Positionen bei Raytheon Australia, einer Tochter des US-Rüstungskonzerns RTX Corporation (WKN: A2PZ0R, ISIN: US75513E1010), sowie beim Bergbauunternehmen Newcrest Mining.

Die Ernennung erfolgt unmittelbar nach dem Abschluss einer Defence Strategy Review und einer unabhängigen technischen Validierung der Nodestream-Technologie.

Kapitalerhöhung unterstützt internationale Expansion

Parallel zum Führungswechsel hat Harvest eine zweistufige Platzierung abgeschlossen, die dem Unternehmen brutto 6,5 Mio. AUD zuführen soll.

Die Mittel sollen vor allem in die Umsetzung der Verteidigungsstrategie, regulatorische Anforderungen, die Weiterentwicklung der Nodestream-Plattform und allgemeine Unternehmenszwecke fließen.

Harvest verfolgt dabei insbesondere Geschäftsmöglichkeiten in den Five-Eyes-Staaten, NATO-Mitgliedsländern und weiteren verbündeten Märkten.

Das Unternehmen berichtet bereits von ersten Aktivitäten in verteidigungsnahen Drohnenprojekten im asiatisch-pazifischen Raum. Diese hätten zu ersten Geräteverkäufen und laufenden Beschaffungsgesprächen geführt.

Vernetzte Systeme erhöhen den Bedarf an Datenübertragung

Die zunehmende Integration von künstlicher Intelligenz, autonomen Plattformen und Echtzeitsensorik verändert die Anforderungen an militärische Systeme grundlegend.

Während Programme wie die kanadische U-Boot-Beschaffung vor allem die Aufmerksamkeit auf große Plattformen lenken, entsteht ein erheblicher Teil der technologischen Wertschöpfung in den Bereichen Kommunikation, Datenmanagement und Vernetzung.

Für Unternehmen wie Harvest bedeutet dies die Möglichkeit, sich als spezialisierter Anbieter innerhalb eines wachsenden Verteidigungsökosystems zu positionieren.

Ob bei autonomen Drohnen, maritimen Überwachungssystemen oder vernetzten Einsatzverbänden: Die Fähigkeit, Daten sicher und zuverlässig zu übertragen, entwickelt sich zunehmend zu einer eigenständigen strategischen Fähigkeit. Mit neuer Führung, zusätzlichem Kapital und einer klaren internationalen Ausrichtung arbeitet Harvest daran, von dieser Entwicklung zu profitieren.

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Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20935299-aktie-ueberholspur-tkms-groessten-ruestungsdeal-jahren-land

https://grafa.com/en/news/australia/harvest-technology-appoints-veronica-bainton-as-ceo

https://www.theaustralian.com.au/business/stockhead/content/harvest-secures-65m-to-accelerate-defence-and-autonomous-systems-strategy/news-story/913ff13f1bb77a08b49b3d66eafcf6fd

https://harvest.technology/products
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Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".

Harvest Technology Group
ISIN: AU0000082422
https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

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Enthaltene Werte: LU1613220XXX,AU0000082422,US75513E1010,DE000TKMS001

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