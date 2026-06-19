© Foto: DAlL-EDas Warten nähert sich dem Ende und die letzten Zweifel am Verkaufsstart von GTA 6 sind durch den startenden Vorverkauf des Spiel-Blockbusters wohl beseitigt. Die Aktie nimmt wieder Fahrt auf. Wie hoch geht die Reise?Die Vorfreude der Gamer steigt und damit auch die Freude der Anleger. Die Fortsetzung eines der beliebtesten Videospiele rückt immer näher und nichts deutet darauf hin, dass Take-Two die Veröffentlichung von GTA 6 noch einmal verschiebt, wie es die Spieleschmiede zuletzt mehrmals getan hatte. Damit ist eines der größten Risiken für Take-Two-Anleger wohl endgültig aus der Welt geschafft und der wichtigste Produktstart der Unternehmensgeschichte rückt näher. Rund 13 Jahre …
Enthaltene Werte: US2855121099,US8740541094,FR0000054470Den vollständigen Artikel lesen
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