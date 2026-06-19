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zukunftsbilanzen.de
19.06.2026 06:46 Uhr
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Chips, Wafer und Batterien: TSMC dominiert, Siltronic kämpft, HPQ Silicon greift an

Die globale Technologiebranche steht vor ihrer größten Zerreißprobe: Der Kampf um die Vorherrschaft bei Mikrochips und Batteriematerialien hat längst eine hochbrisante geopolitische Dimension erreicht. Während fast der gesamte Tech-Sektor am Tropf des taiwanischen Giganten TSMC hängt, zeigen die operativen Hürden beim deutschen Wafer-Spezialisten Siltronic, wie verwundbar die westlichen Lieferketten tatsächlich sind. Doch abseits der milliardenschweren Konzerne formiert sich im Verborgenen eine neue Generation von Angreifern. Exemplarisch dafür steht das kanadische Cleantech-Unternehmen HPQ Silicon, das sich anschickt, mit disruptiven Plasmatechnologien die Abhängigkeit von asiatischen Rohstoffmonopolen direkt an der Wurzel zu packen.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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