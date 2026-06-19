von Sandra Willmeroth Moneycab.com: Selma Finance konnte das verwaltete Vermögen zuletzt deutlich steigern. Was waren die wichtigsten Treiber dieses Wachstums - Neukunden, höhere Anlagevolumen bestehender Kunden oder die positive Entwicklung an den Finanzmärkten? Patrik Schär: Es ist eine gesunde Kombination, aber ein grosser Teil lässt sich auf unseren Entwicklungen zuschreiben. Auf Kundenseite haben wir mit Selma Family ein neues Modell für Weiterempfehlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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