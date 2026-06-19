Die SpaceX-Aktie polarisiert die Wall Street wie kaum ein anderer Börsenneuling. Während Morningstar die Aktie mit einem fairen Wert von nur 63 US-Dollar für massiv überbewertet hält, kommt Arete Research nun mit der bislang bullishsten These: 407 US-Dollar je Aktie. Dahinter steht ein DCF-Modell, das SpaceX nicht mehr nur als Raketenbauer sieht, sondern als Plattform für Raumfahrt, globale Konnektivität und KI-Infrastruktur. Der Bewertungsstreit um SpaceX erreicht die nächste Eskalationsstufe. Kaum ist die Aktie des Elon-Musk-Konzerns an der Börse, gehen die Einschätzungen der Analysten so weit auseinander wie bei kaum einem anderen großen US-Technologiewert. Auf der einen Seite steht Morningstar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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