Die EBC Financial Group bietet Händlern weltweit ab dem Eröffnungsgong Zugang zum Handel mit der größten Börseneinführung aller Zeiten - und verzichtet dabei für einen begrenzten Zeitraum auf Transaktionsgebühren.

LONDON, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) gab bekannt, dass SpaceX (SPCX) nun auf allen Plattformen der EBC verfügbar ist. Das Wertpapier wurde am Freitag, dem 12. Juni 2026, um 16:31 Uhr (UTC+3) zum Handel freigegeben - zeitgleich mit der Eröffnung des US-Marktes und am selben Handelstag, an dem SpaceX sein Debüt an der Nasdaq feierte. Der Börsengang folgte auf den größten IPO in der Geschichte der Finanzmärkte: eine Kapitalaufnahme von 75 Milliarden US-Dollar zu einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar pro Aktie, was einer Bewertung von etwa 1,75 Billionen US-Dollar entspricht. Die Aktien stiegen am ersten Handelstag um rund 19 % und schlossen bei knapp 161 US-Dollar, wodurch der Marktwert von SpaceX auf über 2 Billionen US-Dollar stieg. Das Wertpapier steht allen EBC Kunden weltweit zur Verfügung, sowohl für Standard- (STD) als auch für Professional- (PRO) Konten.

Durch den Börsengang zählte SpaceX bereits ab dem ersten Handelstag zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Für Händler ist es das erste Mal, dass ein Unternehmen, das mehr als zwei Jahrzehnte lang privat blieb und dabei führende Positionen in Startdiensten, im Starlink-Satellitennetzwerk sowie - seit der Übernahme von xAI im Februar 2026 - in der KI-Entwicklung aufgebaut hat, nun am öffentlichen Markt zugänglich ist.

Zugang zu einem bahnbrechenden Börsengang noch am selben Tag

Der neu eingeführte CFD ist nahtlos in die bestehende Handelsinfrastruktur der EBC integriert, sodass keine gesonderte Registrierung, Kapitalzuweisungen oder Mindestzeichnungsgrenzen erforderlich sind. Sowohl Standard- als auch Professional-Konten bieten das Instrument an, jeweils mit eigenem Preis- und Ausführungsprofil. Händler in verschiedenen Phasen - von Anlegern mit geringerem Kapital bis hin zu erfahrenen Profis - können so das Konto wählen, das zu ihrer Handelsweise passt.

Handel nach eigener Einschätzung

Die EBC ermöglicht den Handel mit SpaceX-Aktien in beide Richtungen- also sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse. Bullen können eine Long-Position eingehen, wenn sie der Ansicht sind, dass wiederkehrende Einnahmen aus Starlink, der Kostenvorteil bei Raketenstarts sowie Erlöse aus NASA- und Verteidigungsaufträgen die Bewertung rechtfertigen. Trader können hingegen eine Short-Position wählen, wenn sie die Kursentwicklung im Hinblick auf die hohe Kapitalintensität des Luft- und Raumfahrtgeschäfts sowie mögliche Rückschlagsrisiken für neue Anleger als überzogen einschätzen.

Zeitlich begrenzte provisionsfreie Handelsgebühren für US-Aktien

Parallel zur Börsennotierung bietet die EBC ein zeitlich begrenztes Angebot ohne Provisionen für den Handel mit US-Aktien und ETFs an - gültig vom 12. Juni bis zum 11. September 2026. Da weder Provisionen noch Swap-Gebühren für das Instrument anfallen, sinken die Handelskosten deutlich, was Kunden im aktuellen Umfeld stark nachgefragter Tech-IPOs potenziell erhebliche Einsparungen ermöglicht. Die Aktion gilt ausschließlich für Kunden, die ein Konto bei der EBC Financial Group (SVG) LLC eröffnen.

Ein wegweisendes Marktereignis

SpaceX geht als vertikal integrierter Konzern an die Börse, der Raketen, Satelliten und - über xAI - künstliche Intelligenz umfasst. In seinem Börsenprospekt beziffert das Unternehmen einen geschätzten Gesamtmarkt von rund 28,5 Billionen US-Dollar, wobei der Großteil auf KI- und Unternehmensanwendungen entfällt - ein ambitioniertes Ziel, das von einigen Analysten angesichts der noch frühen Entwicklungsphase in diesen Bereichen kritisch gesehen wird. Für Kunden der EBC Financial Group steht dabei der praktische Aspekt im Vordergrund: Ein Unternehmen im Zentrum dieser Diskussion ist nun direkt handelbar, sodass Anleger über ihr bestehendes Konto eine eigene Einschätzung zum Markt treffen können.

SPCX.OQ ist auf den Plattformen der EBC verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der EBC Financial Group unter www.ebc.com .

Risikohinweis

Der Handel mit Devisen (FX) und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht die Möglichkeit, dass Verluste die ursprünglich eingezahlten Mittel übersteigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse dar. Bitte prüfen Sie vor Aufnahme des Tradings sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihre finanzielle Situation sowie Ihre Risikobereitschaft.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Brokerage und Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften - insbesondere durch die Initiative "United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Nachhaltigkeit einsetzen.

https://www.ebc.com/

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