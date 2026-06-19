Nach dem starken Börsendebüt von SpaceX in dieser Woche, das die Aktie bis auf 225,64 Dollar steigen ließ, ist nun vorerst die Luft raus. Die Aktie hat zuletzt deutlich korrigiert. Am Donnerstag ging sie bei 185,00 Dollar aus dem Handel. Nachbörslich ging es sogar noch einmal knapp zwei Prozent weiter nach unten. Auch erste Analysten haben sich mittlerweile zu Wort gemeldet. Die Kursziele gehen hier aber weiter auseinander.• Nach dem starken Börsendebüt von SpaceX ist die Aktie deutlich zurückgekommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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