© Foto: Andreas Arnold/dpaDer DAX kämpft am Freitag mit der 25.000-Punkte-Marke. Die asiatischen Börsen fallen klar zurück. Gold und Silber verbilligen sich deutlich.An den europäischen Handelsplätzen zeichnet sich im frühen Handel kein einheitliches Bild ab. Dem DAX gelang es, seine vorbörslichen Verluste wieder aufzuholen. Er startete 0,3 Prozent fester bei 25.075 Punkten in den Xetra-Handel (Stand 09:15 Uhr). Der Euro-Stoxx-50 büßte hingegen 0,2 Prozent ein. Größte DAX-Gewinner waren Rheinmetall und Infineon, während Volkswagen das Schlusslicht im Leitindex bildete. Investoren haben Zweifel am Erfolg des neuen Retrukturierungsplan von Konzernchef Oliver Blume. Der heutige Freitag steht ganz im Zeichen des …
Enthaltene Werte: US0231351067,US4581401001,US67066G1040,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,US78392B1070,XD0009982XXX,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~EUR,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE