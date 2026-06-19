© Foto: Andreas Arnold/dpaDer DAX kämpft am Freitag mit der 25.000-Punkte-Marke. Die asiatischen Börsen fallen klar zurück. Gold und Silber verbilligen sich deutlich.An den europäischen Handelsplätzen zeichnet sich ein nervöser Wochenausklang ab. Der DAX zeigt sich vorbörslich ausgesprochen volatil. Während erste Indikationen den Leitindex noch leicht im Plus bei über 25.020 Punkten sahen, drehte der Eurex DAX-Future im frühen Handel leicht ins Minus und verlor 91 Punkte auf 24.941 Zähler. Das bisherige Tageshoch lag bei 25.045 Punkten, während das Tief genau den aktuellen Stand (07:45 Uhr) widerspiegelt. Der heutige Freitag steht ganz im Zeichen des sogenannten Hexensabbats. Da heute Optionen und Futures auf …
Enthaltene Werte: US0231351067,US4581401001,US67066G1040,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,US78392B1070,XD0009982XXX,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~EUR,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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