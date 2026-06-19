Zürich - Der US-Dollar hat in der Nacht weiter hinzugewonnen und ist gegenüber dem Franken auf den höchsten Stand in diesem Jahr geklettert. Die Experten der Commerzbank führen die aktuelle Stärke auf eine Mischung von verschiedenen Faktoren zurück, wie etwa eine Entkoppelung des Greenback vom Ölpreis und auch die jüngste Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed Mitte dieser Woche. Der US-Dollar kostet aktuell 0,8086 Franken - etwa einen Rappen mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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