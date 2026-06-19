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DORITOS LOADED PRÄSENTIERT EINEN SPANNENDEN WERBESPOT MIT KÜCHENCHEF GORDON RAMSAY UND DEM MERCEDES-AMG PETRONAS F1-FAHRER GEORGE RUSSELL



19.06.2026 / 09:05 CET/CEST

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Ein neuer Werbespot von Doritos Loaded verbindet kulinarische Kreativität mit dem Nervenkitzel der Formel 1 in einem spektakulären fiktiven Stunt. Doritos Loaded bringt einen neuen weltweiten Werbespot auf den Markt, in dem Chefkoch Gordon Ramsay und George Russell, Fahrer des Mercedes-AMG PETRONAS F1-Teams, die Hauptrollen spielen.

Die Kampagne baut auf der offiziellen Partnerschaft von Doritos mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team und der Formel 1 auf.

Wie bereits angekündigt, wird Chefkoch Ramsay acht Doritos Loaded-Rezepte kreieren, darunter die "Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos", die im Werbespot zu sehen sind. NEW YORK, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Heute hat Doritos Loaded seinen neuen Werbespot mit Starbesetzung vorgestellt, in dem der renommierte Koch Gordon Ramsay und der Fahrer des Mercedes-AMG PETRONAS F1-Teams, George Russell, zu sehen sind. Der Werbespot vereint zwei Giganten aus ihren jeweiligen schnelllebigen Branchen in einer unterhaltsamen Mischung aus Geschwindigkeit, Können und Geschmack. Ein Blick hinter die Kulissen des neuen Doritos Loaded-Werbespots Der Werbespot beginnt im Inneren eines Doritos Loaded-Foodtrucks, in dem Chefkoch Gordon Ramsay gerade seine "Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos" zubereitet, als der mysteriöse Fahrer plötzlich Gas gibt und die köstlichen frischen Zutaten durch die Luft fliegen. Trotz des Chaos konzentriert sich Chefkoch Gordon Ramsay weiterhin darauf, "den perfekten Doritos Loaded" zuzubereiten, während Chips, Toppings und Soßen in dem fahrenden Fahrzeug herumwirbeln, das sich gekonnt durch die Straßen schlängelt. In einer überraschenden Wendung am Ende, als der Lkw vorfährt, erfahren die Zuschauer, dass der mysteriöse Fahrer hinter dem Steuer kein Geringerer ist als George Russell, der Fahrer des Mercedes-AMG PETRONAS F1-Teams. Die Veröffentlichung des Werbespots markiert eine Intensivierung sowohl der Partnerschaft von Doritos Loaded mit Chefkoch Gordon Ramsay (die Anfang dieses Monats bekannt gegeben wurde) als auch der offiziellen Partnerschaft von Doritos mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1-Team und der Formel 1. Gordon Ramsays Partnerschaft mit Doritos Loaded Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Doritos Loaded wird Chefkoch Ramsay acht einzigartige Rezepte kreieren, um die Vielseitigkeit dieses Gerichts zu demonstrieren. Diese Rezepte zeigen, wie man durch die Kombination von frischen Zutaten aus dem eigenen Haushalt mit knusprigen, aromatischen Doritos das perfekte Gericht für spannende kulturelle Momente zaubert - egal, ob man live an der Rennstrecke dabei ist oder von zu Hause aus zuschaut. Das erste von Gordon Ramsay kreierte Rezept sind die "Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos", die im Werbespot zu sehen sind und mit seiner charakteristischen Hellfire-Sauce zubereitet werden. Die acht von Gordon Ramsay kreierten Doritos Loaded-Rezepte werden Restaurant- und Gastronomiebetreibern in wichtigen globalen Märkten zur Verfügung gestellt. Die Partnerschaft wird sich auch auf die Zusammenarbeit von Doritos mit der Formel 1 erstrecken und den Fans während der gesamten Rennsaison mitreißende Doritos Loaded-Erlebnisse bieten. Dazu gehören zwei maßgeschneiderte Doritos Loaded-Rezepte, die exklusiv für die Foodtrucks in der Formel-1-Fanzone entwickelt wurden. Anshul Khanna, Marketing Vice President bei PepsiCo Food Ventures, sagte: "Doritos Loaded ist eines unserer am schnellsten wachsenden Mahlzeitangebote, das knusprige Doritos mit hochwertigem Eiweiß, Gemüse, frischen Gewürzen und schmackhaften Saucen kombiniert. Und wir waren der Meinung, dass diese mutige kulinarische Plattform eine ebenso mutige Bühne verdient. Indem wir die Intensität der Formel 1 mit der kulinarischen Kreativität eines der weltweit renommiertesten Köche kombiniert haben, haben wir einen Werbespot für Doritos Loaded geschaffen, der voller Spannung und Überraschungen steckt und letztendlich einen köstlichen Doritos Loaded präsentiert. Das Spannendste ist, dass diese Zusammenarbeit über den Werbespot hinausgeht. Formel-1-Fans - ob zu Hause oder direkt an der Rennstrecke - können sich nun an den Rezepten von Doritos Loaded erfreuen, die von Chefkoch Gordon Ramsay persönlich kreiert wurden, sodass jeder den Nervenkitzel genießen kann." Wo gibt es Doritos Loaded? Doritos Loaded kann über Foodtrucks, Liefer-Apps und Partnerrestaurants genossen werden. In ausgewählten Stadtteilen von Madrid, Barcelona und London kann Doritos Loaded bereits über verschiedene Essensliefer-Apps und Restaurantbetreiber bestellt werden. Doritos Loaded wird in den nächsten Monaten in weiteren Städten in den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und anderen Ländern erhältlich sein. Informationen zu PepsiCo

PepsiCo-Produkte werden täglich mehr als eine Milliarde Mal von Verbrauchern in über 200 Ländern und Gebieten weltweit genossen. PepsiCo erzielte 2025 einen Nettoumsatz von fast 94 Milliarden US-Dollar, getragen von einem sich ergänzenden Portfolio aus Getränken und Convenience-Produkten, zu dem Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream gehören. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele Kultmarken, die jeweils einen geschätzten jährlichen Einzelhandelsumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielen. PepsiCo wird von unserer Vision geleitet, der weltweit führende Anbieter von Getränken und Convenience-Produkten zu sein, indem wir mit pep+ (PepsiCo Positive) erfolgreich sind. pep+ ist unsere strategische End-to-End-Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stellt und darauf abzielt, Wachstum voranzutreiben und eine stärkere, widerstandsfähigere Zukunft für PepsiCo und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com und . Folgen Sie uns außerdem auf X (Twitter) , Instagram , Facebook und LinkedIn @PepsiCo. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2997398/Doritos_Loaded_Gordon_Ramsay.jpg

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