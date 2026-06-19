Im Übernahmekampf um die Commerzbank scheint sich die Situation zunehmend zuzuspitzen. Während die Bundesregierung ihre Ablehnung einer Übernahme durch UniCredit inzwischen deutlich formuliert hat, zeigt sich die italienische Großbank weiterhin kämpferisch. Die Commerzbank-Aktie notiert am Freitag aktuell bei rund 38 € und damit auf dem höchsten Niveau seit 2011. Doch wie sollten Anleger die aktuelle Lage einschätzen? Bundesregierung lehnt Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de